Due infortuni per il Napoli durante la partita con il Genoa: nel primo tempo fuori Lorenzo Insigne, nella ripresa si è fermato Kostas Manolas.

Verso la sfida con la Juventus il Napoli fa la conta degli infortuni, con Insigne e Manolas che si sottoporranno ad esami strumentali questa mattina. I due calciatori sono usciti prima dal terreno di gioco per due problemi fisici diversi. Le notizie per Lorenzo Insigne non sono incoraggianti, si parla di uno stop almeno di venti giorni che gli farà saltare proprio la sfida con la Juve ed anche la Nazionale. Discorso diverso per il difensore greco, la cui entità dell’infortunio sarà valutata oggi. In questo caso potrebbero arrivare delle notizie positive dall’infermeria per Gennaro Gattuso che vuole continuare la striscia positiva di risultati anche allo Stadium.

Infortuni Napoli: Manolas tenta il recupero

Stamattina l’attaccante si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità del danno muscolare subito alla coscia sinistra. Esame a cui si sottoporrà anche il difensore greco, costretto a restare nello spogliatoio al termine del primo tempo. Per lui, dovrebbe trattarsi di una sofferenza alla zona lombare. Se Insigne è out per domenica e per la nazionale, Manolas dovrebbe recuperare per la sfida di domenica, all’Allianz Stadium, contro la Juventus.

Gli infortuni in casa Napoli inducono Gennaro Gattuso a pensare a qualche strategia alternativa in vista della sfida dello Stadium. Se in difesa c’è Maksimovic pronto ad entrare in attacco la situazione si fa più complicata. I giocatori ci sono ma Insigne è un elemento imprescindibile a livello tattico. Il tecnico del Napoli potrebbe decidere anche di dare spazio di nuovo a Manolas per schierare di nuovo i 4 attaccanti, ma mantenendo un maggiore equilibrio con la presenza del macedone. Valutazioni che saranno fatte nel corso di questa settimana che ci avvicina a Napoli-Juventus.