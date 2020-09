Gazzetta – Un’azione spiega il nuovo Napoli di Gattuso: che meraviglia

Il Napoli di Gennaro Gattuso con il 4-2-3-1 fa 6 gol al Genoa, un’azione durante il match spiega il nuovo progetto tattico.

Ci sono due parole d’ordine per Gennaro Gattuso in questo momento: migliorare ed equilibrio. Il tecnico lo ha ribadito anche nell’intervista a fine match, quando addirittura ha parlato di risultato bugiardo e di necessità di trovare maggiore ordine e sostanza. Insomma bisogna mantenere alta la tensione in vista della sfida della Juventus, dove il tecnico dovrà fare a meno di Insigne e forse anche di Manolas. In generale il campionato è appena iniziato ed anche il nuovo progetto tattico ha bisogno di essere rodato. Ma secondo Gazzetta dello Sport c’è un’azione che spiega l’idea tattica di Gattuso in questo momento:

Quello che solo una settimana fa sembrava un progetto di lavoro prende sembianze nella prima uscita al San Paolo. La partita ha senso solo per un tempo. Perché a inizio ripresa il Napoli confeziona in velocità l’azione del 2-0 e di lì in poi il Genoa affonda sotto la pioggia. Vale la pena raccontare questa azione proprio per far capire come sta nascendo il

nuovo Napoli: Zielinski imposta e poi conclude in gol, la palla passa in profondità per un veloce Elmas che mette rasoterra in mezzo con Osimhen abile di tacco a smarcare il polacco.

Un’azione che può essere rivista anche attraverso il video pubblicato dalla Lega di Serie A, dove ci sono tutte le emozioni del San Paolo e tutti i sei gol della sfida tra Napoli e Genoa.