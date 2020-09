Napoli, il video dei gol: game, set e match con il Genoa di Maran

Il video dei gol di Napoli-Genoa 6-0 rilasciato sul canale ufficiale della Lega di Serie A. Due vittoria di fila per gli uomini di Gattuso.

Sei gol per il Napoli ultra offensivo di Gattuso che annichilisce il Genoa nel secondo tempo. Con quattro attaccanti in campo il tecnico del Napoli prova il 4-2-3-1 che molto spesso si trasforma in 4-4-2, una macchina da gol che nono si inceppa nemmeno dopo l’uscita di Insigne dal campo per infortunio. Il video dei gol della squadra di Gattuso è stato pubblicato sul canale ufficiale di Youtube della Lega di Serie A ed è possibile apprezzare le giocate degli azzurri. Sbocca un Hirving Lozano rigenerato, grazie ad un passaggio al millimetro di Mertens, libero di svariare su tutto il fronte d’attacco. Il gol di Zielinski ad inizio secondo tempo è da manuale del calcio e ci mette lo zampino anche Osimhen. Poi Mertens segna e fa segnare di nuovo Lozano, chiudono la pratica Elmas e Politano.

Napoli-Genoa il video dei gol