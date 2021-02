Lozano salta dalle 8 alle 10 partite, infortunio più grave del previsto

Hirving Lozano può saltare dalle 8 alle 10 partite, il calciatore messicano si è infortunato durante la gara con la Juve.

E’ un periodo nero per il Napoli sotto il profilo di infortuni e indisponibilità. La lista degli indisponibili si allunga sempre di più ed ora Gattuso ha 8 giocatori fuori causa. Hirving Lozano è quello che preoccupa di più. Secondo Repubblica il giocatore messicano resterà fuori per almeno 4/5 settimane, saltando dalle 8 alle 10 partite, a causa di una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Un problema grosso quanto una casa per Gattuso che deve fare ancora a meno di Dries Mertens e che vede Lozano, suo uomo migliore in questo momento, abbandonare la nave per infortunio.

Quando torna Lozano

Il messicano salterà la prima gara di Europa League giovedì prossimo contro il Granada, ma se il cammino europeo del Napoli dovesse allungarsi allora ne salterà anche altre. Secondo quanto scrive Repubblica, Lozano potrebbe tornare in campo tra il 20 ed il 21 marzo ovvero dopo il match con la Roma. Fino ad allora Gattuso dovrà fare a meno del calciatore che da gennaio in poi ha giocato 13 partite di fila, di cui 10 senza saltare nemmeno un minuto. E’ proprio questo stress continuo che fa aumentare a dismisura gli infortuni, non solo in casa Napoli ma in generale nel mondo del calcio.