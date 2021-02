Europa League: Granada-Napoli, preoccupa anche Petagna

Andrea Petagna è in dubbio per la gara di Europa League tra Napoli e Granada, il calciatore sarà valutato in giornata.

Allarme infortuni in casa Napoli, anche Andrea Petagna è in dubbio per la sfida tra Granada e Napoli in Europa League che si giocherà giovedì prossimo. Al momento Gattuso deve fare a meno di ben otto calciatori, gli ultimi due sono Ospina e Lozano che ieri hanno ricevuto il referto dopo ulteriori indagini svolte alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. In vista della sfida di Europa League il tecnico del Napoli dovrà fare i conti ancora con l’estrema emergenza in difesa che tiene fuori Koulibaly e Manolas e lo costringe ad avere solo due centrali di ruolo che devono fare gli straordinari.

Ma secondo quanto scrive Corriere dello Sport anche Andrea Petagna è in dubbio per la gara con il Granada di Europa League. “Petagna ieri non al meglio, oggi toccherà a lui essere valutato. Con dita incrociate” scrive il Corriere dello Sport. Intanto Gattuso ha ricevuto almeno rassicurazioni su Meret e Insigne, che pure avevano avuto un fastidio muscolare nel match con la Juventus. In questo caso non ci sarà nessun problema, tutti e due potranno giocare da titolari la sfida di giovedì prossimo.