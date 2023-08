Lozano-PSV, ci siamo: stasera in Olanda per visite e firma

Secondo le ultime indiscrezioni di ESPN, Lozano è arrivato in serata ad Eindhoven per sottoporsi domani alle visite mediche con il PSV.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Hirving Lozano è sempre più vicino al ritorno al PSV Eindhoven. Secondo quanto riportato da ESPN, l’attaccante messicano è atterrato ad Eindhoven. Qui nella giornata di domani, mercoledì 30 agosto, sosterrà le visite mediche con il club olandese.

La fonte statunitense conferma che Lozano si è recato in Olanda, dopo aver ottenuto l’ok del Napoli, per sottoporsi ai test fisici propedeutici alla firma con il PSV. Un chiaro segnale di come la trattativa sia ormai alle battute finali.

L’operazione dovrebbe concretizzarsi sulla base di 13 milioni di euro, più il 15% sulla futura rivendita in favore del Napoli. Dopo tre stagioni in azzurro, impreziosite dallo scudetto dello scorso anno, per Lozano si prospetta dunque un ritorno in Eredivisie.

Al PSV dal 2017 al 2019 ha vissuto i migliori anni della carriera, siglando 40 gol in 79 partite. Le visite di domani ad Eindhoven, riporta ESPN, saranno il passaggio chiave prima dell’ufficialità del trasferimento.