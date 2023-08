Pedullà: “Lozano-PSV fatta, domani in Olanda per firma e visite”

Secondo Alfredo Pedullà l’addio di Lozano al Napoli è cosa fatta: l’attaccante messicano domani sarà in Olanda per firma e visite mediche con il PSV.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’addio di Hirving Lozano al Napoli è cosa fatta. L’attaccante messicano, come riportato da Alfredo Pedullà, è vicinissimo al ritorno al PSV Eindhoven e già domani sarà in Olanda per visite mediche e firma con il club che lo ha lanciato.

Un’operazione da 15 milioni di euro, con accordo totale anche sull’ingaggio. Dopo l’arrivo di Lindstrom dal Nordsjaelland, il Napoli aveva bisogno di sfoltire l’attacco cedendo Lozano, che era in scadenza nel 2024.

Con il passaggio al PSV, dove ha giocato dal 2017 al 2019 segnando 40 gol, il messicano torna nel club che lo ha portato in Europa dopo gli anni in Messico con il Pachuca.

Un ritorno alle origini dopo 3 stagioni con la maglia del Napoli, impreziosite dalla vittoria dello scudetto nella passata annata dove Lozano ha messo a segno 3 gol e 3 assist in 32 presenze.

L’affare sembra ormai definito secondo Pedullà, e già nelle prossime ore l’attaccante classe ’95 potrà mettersi a disposizione del PSV con visite e firma sul contratto. Un doppio colpo per il Napoli, che cede Lozano ed ingaggia Lindstrom per rinforzare l’attacco.