Real-City, l’orologio da 1,3 milioni di Guardiola: 50 esemplari al mondo

Pep Guardiola ha sfoggiato un preziosissimo orologio Richard Mille da oltre 1 milione di euro durante Real Madrid-Manchester City: un’edizione limitata da collezione.

Anche gli oggetti di lusso possono attirare l’attenzione durante le grandi partite di calcio. È successo nel caso di Pep Guardiola, con l’allenatore del Manchester City che ha sfoggiato un preziosissimo orologio da oltre 1,3 milioni di euro durante l’andata dei quarti di Champions contro il Real Madrid.

Si tratta di un pezzo da collezione di assoluta rarità: un Richard Mille 27-01, edizione speciale prodotta in sole 50 unità in tutto il mondo per omaggiare il campione di tennis Rafael Nadal. Un oggetto estremamente esclusivo a cui possono ambire davvero pochissimi a livello globale.

L’orologio indossato da Guardiola al Santiago Bernabeu vanta caratteristiche di assoluto pregio realizzative. Oltre al design accattivante, il Richard Mille 27-01 è l’orologio meccanico più leggero al mondo con un peso di soli 18,83 grammi, cinturino incluso.

Un primato reso possibile dall’utilizzo di materiali come titanio di grado cinque, alluminio e litio, alla base della filosofia dell’orologeria d’avanguardia della maison fondata nel 2001 dal francese Richard Mille.

Un pezzo davvero raro il cui valore si è addirittura moltiplicato nel corso degli anni. Inizialmente messo in vendita a 800.000 euro, l’orologio indossato da Guardiola ha visto il proprio prezzo quasi raddoppiare, sfiorando gli attuali 1,3 milioni di euro richiesti.

Un trend al rialzo favorito anche dalla gran visibilità garantita dalle star dello sport che scelgono di sfoggiarlo ai propri polsi. Come appunto Nadal e lo stesso Guardiola, icone di portata globale che rendono il Richard Mille 27-01 un oggetto di culto per i pochi che possono permetterselo.

Le telecamere hanno spesso inquadrato il prezioso orologio al polso del tecnico catalano durante Real-City. Un dettaglio di stile che non è passato inosservato agli occhi di appassionati e addetti ai lavori. Un nuovo esempio di come il mondo del calcio e del lusso possano talvolta incontrarsi.