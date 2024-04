De Canio critico sulla stagione del Napoli: “Era prevedibile dopo l’addio di Spalletti”

Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha commentato la deludente stagione degli azzurri attribuendola alla mancanza di motivazioni dopo l’addio di Spalletti.

Luigi De Canio, che ha guidato il Napoli nella stagione 2001/02, si è espresso in modo critico sull’annata deludente fin qui degli azzurri dopo la conquista dello scudetto. Intervistato da Cusano Italia Tv, l’ex tecnico ha attribuito le difficoltà del Napoli, attualmente settimo con 48 punti, alla mancanza di motivazioni successiva all’addio di Luciano Spalletti.

“La delusione credo sia evidente – ha esordito De Canio – Certo ripetersi come hanno fatto l’anno scorso sarebbe stato assolutamente difficile, però appena andato via Spalletti c’era da aspettarselo. Quando ha lasciato la panchina ero convintissimo che il Napoli non si sarebbe potuto ripetere, ma credo che questo lo pensavamo un po’ tutti.”

L’ex allenatore ha poi rincarato la dose: “Ma che facesse un campionato così altalenante non me lo sarei mai aspettato. I giocatori non hanno trovato una motivazione sufficiente, anche a dimostrazione che il Napoli non ha al suo interno dei grandi dirigenti che affiancano il presidente nella gestione della squadra“.

Parole dure quelle di De Canio, che bolla senza mezzi termini l’annata del Napoli come fallimentare dopo il trionfo dello scorso anno. Secondo lui, l’addio di Spalletti avrebbe inevitabilmente portato a un calo delle prestazioni, prevedibile per tutti gli addetti ai lavori.

L’altalenanza di rendimento degli azzurri quest’anno è però andata oltre ogni pessima previsione per De Canio, a dimostrazione di quanto la squadra abbia sofferto la mancanza di motivazioni adeguate dopo aver raggiunto l’obiettivo massimo.

Una situazione aggravata, secondo l’analisi impietosa dell’ex tecnico, dall’assenza di una struttura dirigenziale forte al fianco del presidente De Laurentiis, in grado di gestire al meglio lo spogliatoio e le inevitabili problematiche successive alla vittoria.

Insomma, De Canio boccia senza appello la gestione del post-scudetto da parte del Napoli, pur considerando fisiologico un calo delle prestazioni. Troppe però le difficoltà accusate dalla squadra partenopea, probabilmente sottovalutate in casa azzurra a inizio stagione dopo il trionfo dello scorso campionato.