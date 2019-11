Liverpool-Napoli, Insigne la guarda in tv: il capitano resta a casa

Frenato da un infortunio al gomito, Liverpool-Napoli Insigne l’ha guardata alla tv. Come lui anche il compagno di reparto Arkadiusz Milik.

Per i due ci sono sentimenti opposti, anche se entrambi dovranno fare i conti con le multe di Aurelio De Laurentiis. Milik ha caricato la squadra e se stesso con un video su instagram, mentre nessun segnale è arrivato dal capitano azzurro.

Lorenzo Insigne

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, a firma di Ciro Troise, la “notte di coppa è stata particolare” per i due calciatori “sia per lui (Milik ndr) che per Insigne, che ha seguito il Napoli da casa in compagnia di parenti e amici, soffrendo per non poter essere in campo”. Liverpool-Napoli, Insigne l’ha guardata alla tv a causa di un infortunio, proprio lui che in queste partite era riuscito sempre ad essere protagonista. Come dimenticare quel gol al 90′ al San Paolo, lo scatto e poi la palla in rete grazi alla premiata ditta Callejon-Insigne. Immagini bellissime, che al momento sembrano sfuocate per il capitano del Napoli, che ieri ha ceduto la fascia a Koulibaly. Il problema al gomito non gli ha permesso di seguire i suoi compagni ad Anfield, ma il Napoli è riuscito comunque ad uscire indenne da uno stadio che traspira storia e passione.

Le multe

Liverpool-Napoli per Insigne, è stato ancora il giorno in cui è stata recapitata la raccomandata con l’avviso di un procedimento legale nei suoi confronti da parte della SSC Napoli. Il capitano, in quanto tale, e presunto capo della rivolta, è stato quello maggiormente sanzionato insieme ad Allan. Circa 310 mila euro di multa per Insigne, che di certo non fanno bene al morale. La decisione, però, è stata presa anche se qualora dovesse esserci un accordo tra le parti allora potrebbe saltare la sanzione o comunque essere mitigata. Venerdì De Laurentiis incontra la squadra, un passaggio importante per il futuro del Napoli e per la serenità della squadra.