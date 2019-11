De Laurentiis risponde ai gufi: “Bravo Napoli, risolveremo tutto tra di noi”

Aurelio De Laurentiis applaude il Napoli e risponde ai gufi. Il patron su Twitter esalta Ancelotti e la squadra e lo sprona a recuperare anche in campionato

Aurelio De Laurentiis si complimenta con il Napoli per l’ottima prestazione contro il Liverpool. Il patron partenopeo affida a Twitter le sue parole e ne approfitta anche per rispondere alle critiche piovute in questi giorni:

“Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva”.

De Laurentiis aggiunge: “Bravo l’allenatore e bravi i nostri calciatori. Adesso tutti a testa bassa a lavorare duro e a considerare le prossime partite come se tutte fossero contro il Liverpool.

Non dobbiamo oggi parlare di misure societarie con i giocatori. Queste vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni”