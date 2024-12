Lindstromm, “A Napoli ho vissuto un anno orribile. Premier meglio della Serie A”

L’attaccante danese si confessa ai media inglesi sulla sua esperienza in azzurro e sul nuovo capitolo all’Everton.

Jesper Lindstrom non usa mezzi termini per descrivere la sua esperienza al Napoli. L’attaccante danese, oggi all’Everton, ha rilasciato dichiarazioni pesanti ai media inglesi sul suo periodo in azzurro e sul confronto tra Serie A e Premier League.

“Mi sto trovando bene qui in Inghilterra. La condizione fisica migliora e non ho più i crampi dopo sessanta minuti”, ha esordito l’ex azzurro, prima di scagliarsi contro la sua esperienza napoletana: “Ho vissuto un anno difficile al Napoli, con pochissimo spazio. Giocavo solo 10 minuti qua e là, era davvero frustrante”.

Sul nuovo corso in Premier League, Lindstrom ha le idee chiare: “Il mister mi ha dato indicazioni precise: ‘rimani umile, combatti, corri e niente lamentele’. È quello che sto facendo”. Poi l’affondo al calcio italiano: “Ho scelto la Premier perché qui le partite sono molto più aperte. In Italia il gioco è troppo chiuso e bloccato, in Inghilterra le occasioni per segnare non mancano”.