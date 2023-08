Lindstrom al Napoli: Da ‘Nuovo Kakà’ a ‘Giocatore Normale’, il Cambio di Narrativa da Torino -VIDEO

Jesper Lindstrom è un nuovo giocatore del Napoli. La percezione del talento danese cambia drasticamente quando è associato alla Juve piuttosto che agli azzurri.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Jesper Lindstrom, il fantasista danese dell’Eintracht Francoforte, è un nuovo giocatore del Napoli. Il talento classe 2000 è considerato uno dei giovani più promettenti in Europa.

Lindstrom: un Talento nel Database del Napoli

Lindstrom è entrato nel radar del Napoli quando la squadra azzurra ha incrociato l’Eintracht Francoforte in Champions League.l’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli è rimasto impressionato dalla sua abilità nel palleggio e dalla sua eleganza in campo, tanto da inserirlo nel database di Castel Volturno.

Da ‘Nuovo Kakà’ a ‘Giocatore Normale’

Quando Lindstrom era stato accostato alla Juventus, la Gazzetta dello Sport lo aveva definito come “il nuovo Kakà”, con tanto di titolo a nove colonne e video di accompagnamento. Tuttavia, ora che è al Napoli, alcuni giornalisti di fede juventina sembrano aver cambiato tono, sminuendo l’importanza dell’acquisto per il club azzurro.

La Narrativa Cambia, ma il Talento Rimane

Questo cambio di narrativa solleva alcune domande interessanti. È forse il talento di un giocatore percepito diversamente a seconda del club a cui è associato? O è solo un caso di “l’uva è acerba quando la volpe non ci arriva”, come suggerisce il proverbio?

Jesper Lindstrom un predestinato

Indipendentemente dalle opinioni contrastanti, Jesper Lindstrom è un talento emergente che potrebbe fare la differenza per il Napoli nella prossima stagione. Mentre le opinioni possono variare, il talento e il potenziale del giovane danese rimangono invariati, e sarà interessante vedere come si sviluppa sotto la guida di Rudi Garcia e in un ambiente competitivo come la Serie A.

Ecco il Video che la Gazzetta ha dedicato al nuovo Kaka