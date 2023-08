Da Roma – Lazio, patto fra Sarri e i calciatori: «A Napoli, ci rialzeremo»

Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, ora alla guida della Lazio, sigla un patto con i suoi calciatori puntando tutto sulla partita contro il Napoli.

CALCIO NAPOLI. Maurizio Sarri, l’ex allenatore del Napoli e attuale tecnico della Lazio, ha messo nel mirino la partita contro il Napoli come momento cruciale per il riscatto della sua squadra. Secondo quanto riportato dal quotidiano capitolino Il Messaggero, Sarri ha siglato un patto con i suoi calciatori per concentrarsi esclusivamente su questo match.

Un Inizio di Stagione Complicato

La Lazio ha avuto un inizio di stagione difficile, con prestazioni al di sotto delle aspettative e fischi provenienti dai tifosi dell’Olimpico. Sarri ha espresso preoccupazioni riguardo a un calendario “sospetto” che vedrà la sua squadra affrontare avversari come Napoli, Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina e Roma nei primi dieci turni.

Il Discorso di Sarri a Formello

Durante un incontro a Formello, Sarri ha esortato i suoi calciatori a isolarsi dalle critiche esterne e a ritrovare la forma che li ha resi competitivi. “Torniamo a giocare come sappiamo e torneremo a vincere“, ha detto Sarri, cercando di infondere fiducia in uno spogliatoio che sembra aver perso lo slancio.

Lazio vs Napoli: Un Match Cruciale

La partita contro il Napoli è vista come un’opportunità per la Lazio di riscattarsi e di dimostrare il proprio valore. “Mister, siamo tutti uniti al tuo fianco”, è stato il messaggio unanime dello spogliatoio. Sarri avverte la sua ex squadra: “Vogliamo vincere”. Tuttavia, la Lazio sta facendo i conti senza l’oste, che tra le altre cose è campione d’Italia.

Sarri ha fatto i conti senza i Campioni d’Italia

Il match tra Lazio e Napoli si preannuncia come un confronto carico di emozioni e aspettative. Sarri e i suoi calciatori sanno che una vittoria potrebbe rappresentare un punto di svolta nella loro stagione. Ma il Napoli, forte del suo status di campione d’Italia, non sarà un avversario facile da battere.