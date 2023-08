Lindstrom: manca solo la firma, viaggio prenotato. Retroscena su Zielinski

Jesper Lindstrom pronto ad apporre la firma sul nuovo contratto col Napoli, il giocatore si trasferisce dall’Eintracht Francoforte.

Notizie Calciomercato Napoli – Dopo il caso Veiga ci si va con i piedi di piombo ad annunciare l’acquisto di un nuovo giocatore da parte della SSCN. Ma questa volta per Lindstrom al Napoli, sembra davvero tutto fatto. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Stavolta si può davvero dire che mancano solo le firme perché quasi tutto è stato

messo al suo posto. Accordo con il danese in tasca da tempo: 1,8 milioni all’anno per 5 anni. Con l’Eintracht, a questo punto, pure: 20 milioni e l’affare è in dirittura d’arrivo“.

Lindstrom-Napoli e il retroscena su Zielinski

Conferme arrivano anche da Corriere dello Sport: “Jesper Grænge Lindstrøm (23) stavolta è più vicino al Napoli di ieri, forse assai meno di oggi, e gli indizi sembrano prove «schiaccianti»: quando Mainz-Eintrach Francoforte comincia, il danesino sta in panchina, dove resta sino alla fine d’una partita rocambolesca, pareggiata nel recupero, evitando di ricorrere a un calciatore che ha già prenotato il viaggio verso l’Italia.

La conferma di Zielinski è stato un balsamo sul centrocampo e De Laurentiis e Meluso, il diesse, hanno preferito spostarsi di nuovo su Lindstrøm, riavvicinato il 17 agosto, pressato e convinto il 25, quando l’Eintracht ha ricevuto la prima proposta. In Germania si sono spinti oltre («sta partendo»), a Napoli usano la prudenza («stiamo trattando») e comunque la trattativa è iniziata, sta continuando, ha bisogno degli immancabili dettagli“.