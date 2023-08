Luis Alberto Sfida il Napoli: “Vinceremo come l’anno scorso”

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, parla della prossima sfida contro il Napoli e della recente sconfitta contro il Genoa.

CALCIO NAPOLI. Luis Alberto, centrocampista spagnolo della Lazio, ha condiviso i suoi pensieri sulla prossima sfida di campionato contro il Napoli e sulla recente sconfitta della sua squadra contro il Genoa. Le sue parole rivelano un mix di determinazione e autocritica.

“Giocheremo con il Sangue agli Occhi”

Nel corso di un’intervista rilasciata alla RAI durante la trasmissione ‘La Domenica Sportiva’, Luis Alberto ha espresso la sua visione per la prossima partita contro il Napoli: “Ogni partita in Serie A è difficile, ma adesso dobbiamo andare a Napoli per fare una partita con il sangue negli occhi. Sarà difficile, ma dobbiamo iniziare a fare punti e sono fiducioso di questa squadra.”

Riflessioni sulla Sconfitta Contro il Genoa

Parlando con Sky, Luis Alberto ha analizzato la recente sconfitta della Lazio contro il Genoa. “Abbiamo fatto un disastro tutti. Non abbiamo cominciato bene, i primi 20 minuti li abbiamo lasciati giocare troppo,” ha detto il centrocampista, sottolineando che la squadra deve “lavorare ed essere più squadra” per tornare alla vittoria.

La Visione di Luis Alberto per la Lazio

Luis Alberto ha anche parlato della mentalità che la Lazio dovrebbe avere: “Voglio una squadra che prova e che lascia tutto in campo. Dobbiamo essere uomini e giocare con convinzione e la tranquillità di pensare che quello che facciamo è il massimo per fare punti.”

Prossime Sfide

Con la Lazio pronta a sfidare il Napoli, una delle squadre più in forma della Serie A, la tensione è palpabile. Luis Alberto sembra però fiducioso nella capacità della sua squadra di affrontare la sfida e iniziare a guadagnare punti importanti per la classifica.