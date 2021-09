Sky- Leicester-Napoli, Zielinski out, gioca Elmas. Di Lorenzo a sinistra: Le ultime

Piotr Zielinski non ce la fa, il centrocampista polacco alle presi con i postumi dell’infortunio non sarà titolare in Leicester-Napoli.



ZIELINSKI OUT PER LEICESTER-NAPOLI

Secondo quanto riferito da Sky sport 24, Elmas prenderà il posto di Zielinski nella mediana del Napoli, con Anguissa e Fabian.

“Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco partirà dalla panchina in Leicester-Napoli. L’ex Empoli ed Udinese non è al meglio: accusa ancora qualche fastidio e, di conseguenza, dovrebbe essere lasciato a riposo – almeno inizialmente – da Luciano Spalletti. Il tencnico del Napoli è pronto a schierare Eljif Elmas come vertice alto alle spalle della prima punta, Victor Osimhen“.

PROBABILE FORMAZIONE

Sky sport 24 ha inoltre aggiunto ulteriori dettagli sulla probabile formazione del Napoli: “Tra i pali, come previsto, ci sarà David Ospina, che ha ottenuto il via libera dopo le incertezze burocratiche legate alla normativa anti-Covid in Inghilterra. In difesa, Giovanni Di Lorenzo dovrebbe essere dirottato a sinistra, mentre Kevin Malcuit agirà a destra.

Manolas, dopo l’errore con la Juve, è in odore di panchina: pronto Rrahmani a fare coppia con Kalidou Koulibaly.. Insigne dovrebbe essere in pancina, Politano regolarmente in campo con Lozano e Victor Osimhen. Confermato in mediana il nuovo acquisto Anguissa. Mertens è in gruppo ma non è stato convocato al pari di Ghoulam, out Mario Rui”.

Ecco la,probabile formazione del Napoli secondo Sky sport 24

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Anguissa; Lozano, Elmas, Politano; Osimhen.

