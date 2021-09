I cori del Napoli ‘invadono’ Leicester – VIDEO

Europa League – I cori dei tifosi del Napoli odono tra le tranquille strade di Leicester, tra i passanti si sentono le voci dei tifosi azzurri. Il video postato dalla pagina La Napoli Bene fa ascoltare le voci dei tifosi del Napoli che questa sera seguiranno allo stadio la sfida di Leicester-Napoli. La prima gara di Europa League della stagione mette di fronte le due favorite per il passaggio del turno. Di fatto, sulla carta, è già uno spareggio per il passaggio del turno. Anche perché con il nuovo regolamento chi si piazza primo nel girone passa di diritto agli Ottavi di Finale.

Cori del Napoli a Leicester

I tifosi del Napoli hanno deciso di non lasciare soli i propri beniamini nemmeno in Inghilterra. I supporters azzurri hanno contato per le strade di Leicester: “Facciamo chilometri, superiamo gli ostacoli. Solo per te. Solo per te”. Uno dei cori più famosi dei tifosi del Napoli che è stato ascoltato anche tra le strade della cittadina inglese. Una bella atmosfera in vista di un match importantissimo che Spalletti vuole vincere, così come ha fatto capire in conferenza stampa. Secondo le ultime di formazione il tecnico dovrà rinunciare ancora a Zielinski, novità ci sono anche per quanto riguarda il sostituto di Mario Rui.