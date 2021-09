Leicester-Napoli: Insigne titolare.Vardy in panchina: Le formazioni ufficiali

Leicester e Napoli si affrontano nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Diramate le formazioni ufficiali.

LEICESTER-NAPOLI FORMAZIONI UFFICIALI

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Vestergaard, Bertrand; Ndidi, Soumare; Perez, Iheanacho, Barnes; Daka. A disposizione: Ward, Soyuncu, Tielemans, Vardy, Maddison, Albrighton, Amartey, Choudhury, Ricardo Pereira, Dewsbury-Hall, Thomas, Lookman. Allenatore: Rodgers.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Idasiak, Boffelli, Juan Jesus, Elmas, Politano, Ounas, Petagna, Manolas, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

Archiviato il terzo successo in tre gare in Serie A maturato al “Diego Armando Maradona”, il Napoli di Luciano Spalletti vola in Inghilterra per il primo turno del Gruppo C di Europa League, la sfida contro il Leicester. Rodgers schiera un 4-2-3-1 classico, con Schmeichel in porta, l’ex Atalanta Castagne, Soyuncu, Vestergaard e Bertrand in difesa. Il Napoli dovrà fare i conti con alcuni acciacchi e con le condizioni di Zielinski. In porta andrà Ospina, protetto da Malcuit, Rrahmani, Koulibaly e Di Lorenzo (dirottato a sinistra). In avanti Osimhen supportato da Lozano, Zielinski e Insigne.