Leicester-Napoli in streaming e tv. Probabili formazioni e le ultimissime

Leicester-Napoli in streaming e tv. Dove vedere l’esordio degli azzurri di Spalletti in Europa League. Formazioni e ultimissime notizie.

LEICESTER-NAPOLI LE ULTIME

l Napoli vola in Inghilterra per il primo turno del Gruppo C di Europa League, la sfida contro il Leicester. Luciano Spalletti si presenta in terra inglese al massimo, per la prima gara dei gironi di Europa League: avversaria nell’esordio continentale, il Leicester. Per alzare l’asticella e confermarsi, il Napoli proverà a fare risultato in un campo difficilissimo, contro una squadra che dopo aver vinto a sorpresa il campionato sotto Ranieri, si è confermata anno dopo anno non solo in patria, ma anche in Europa.

Spalletti, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia, è consapevole dell’importanza della gara e della difficoltà della stessa:

“In ritiro abbiamo cercato di trovare qualcosa che sia stimolante per i calciatori, per portarli a dare il massimo ogni volta si indossa una maglia importante come quella del Napoli. Ora cambiamo atteggiamento? Sarebbe un comportamento che i calciatori stanerebbero subito, sarebbe un motivo per abbassare il livello di attenzione che dobbiamo avere. Non è come spingere un interruttore, si deve costruire questa mentalità. Abbiamo massima voglia di andare a ottenere il risultato più alto in questa competizione. La sfida contro il Leicester è la bicicletta che sognavamo di pedalare”.

QUANDO SI GIOCA LEICESTER-NAPOLI

Leicester-Napoli si gioca giovedì 16 settembre 2021 al Leicester City Stadium, lo stadio del Leicester: calcio d’inizio della partita previsto alle ore 21:00 italiane.

DOVE VEDERE LEICESTER-NAPOLI IN TV E STREAMING

La partita di Europa League tra Leicester e Napoli sarà trasmessa in streaming e in diretta tv su DAZN. L’alternativa per vedere Leicester-Napoli in diretta tv è Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Leicester-Napoli sarà disponibile anche in streaming su DAZN e su Sky Go.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronista Sky di Leicester-Napoli sarà Federico Zancan. Su DAZN telecronaca di Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER-NAPOLI

Rodgers schiera un 4-2-3-1 classico, con Schmeichel in porta, l’ex Atalanta Castagne, Soyuncu, Vestergaard e Bertrand in difesa; Tielemans e Ndidi a centrocampo, Albrighton, Maddison e Barnes sulla trequarti dietro all’implacabile Jamie Vardy.

Il Napoli dovrà fare i conti con alcuni acciacchi, tra cui quello di Mario Rui nemmeno convocato, ma recupera e convoca Insigne. Il titolare potrebbe essere però Lozano. In porta andrà Ospina, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus (out Mario Rui, reduce da un affaticamento). Dopo l’ottima prova contro la Juventus potrebbe essere riconfermato Anguissa, affiancato da Fabian Ruiz. In avanti Osimhen supportato da Politano, Zielinski e, come detto, Lozano.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus ; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Lozano; Osimhen. All. Spalletti.