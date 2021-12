LDT: Il Napoli penalizzato sei volte in sette gare . Qualcuno preferisce fare il “bellillo” in tv

Il Napoli penalizzato per la sesta volta nelle ultime sette gare. Da Valeri a Mariani, l’inutile giro delle sette chiese.

LDT, lettere dai tifosi, riceviamo e pubblichiamo una lettera di un tifoso del Napoli, furioso per il trattamento riservato alla squadra azzurra dentro e fuori dal campo.

“Eg. Direttore, abbiamo fatto il famoso giro delle cosiddette sette chiese ma non abbiamo avuto fortuna da nessuna parte. Dopo l’arbitraggio di Mariani che ha penalizzato ancora una volta il Napoli per la sesta volta nelle ultime sette gare di campionato abbiamo sperato inutilmente in un risveglio generale dei media napoletani. Ma, ahi noi, siamo restati ancora una volta delusi. Fosse successo altrove, avremmo sentito ben altra musica dalle parti di Torino e Milano. Su uno dei tanti siti napolisti abbiamo letto anche di un ottimo Valeri dopo Inter – Napoli. Siamo ridotti male. Certo qualche dirigente societario dovrebbe farsi sentire nelle sedi che contano ma questo mancato intervento non giustifica il quasi totale silenzio dei media nostrani“.

Il tifoso aggiunge: “Qui da noi si attacca il fior fiore di allenatori come Ancelotti e si preferisce fare il “bellillo” in tv e le foglie di fico su qualche rete nazionale. Se qualcuno glielo fa notare, come è successo, si indignano pure. Siamo ridotti a meno di una colonia. Qui da noi si fanno trasmissioni sportive contro la squadra azzurra invitando cronisti che sistematicamente “attaccano” il Napoli. Sarebbe come se negli studi di Milano e Torino invitassero voi di Napolipiu.com a parlare del Milan o della Juventus. Dopo Napoli – Atalanta, non si è sentito un solo cronista partenopeo parlare delle marachelle arbitrali di Mariani, soprattutto sul mani di Zapata, la mancata espulsione di Malinovski ed il rigore negato ad Elmas“.

Distinti saluti.

Pasquale A.