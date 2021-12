Auriemma: “Il Napoli ha in mano Mandava. Giuntoli lavora per altri due calciatori. Vi racconto tutto”

Raffaele Auriemma rivela che Mandava è vicinissimo al Napoli. il giornalista prova ad anticipare le mosse di Cristiano Giuntoli.

Il Napoli ha battuto il Leicester ma ha perso l’ennesimo calciatore. Lozano ha riportato la rottura di un dente. Il messicano ha perso l’equilibrio e si è scontrato con un avversario senza alcuna protezione per il volto. Il Napoli ha trasportato il calciatore immediatamente in ospedale e gli esami strumentali hanno escluso la rottura del setto nasale. Il report medico ufficiale per Lozano è: “Trauma cranico-facciale non commotivo“.

Spalletti deve fare di necessità virtù in attesa del mercato di Gennaio. Il giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni di Teleclub Italia ha provato ad anticipare le mosse di Giuntoli:

“Cristiano Giuntoli ha detto che Luciano Spalletti ha riscoperto dei nuovi titolari e a che a breve torneranno diversi infortunati. Nulla di sbagliato, il dirigente dei partenopei ha affermato solo la verità. Ma non può certamente dire ciò che sta facendo sul mercato”.

Raffale Auriemma ha parlato dell’affare Mandava nel corso del suo intervento : “Il Napoli sta cercando un difensore centrale in prestito, un centrocampista che abbia le caratteristiche di Anguissa sempre in prestito e il terzino sinistro. A proposito del laterale mancino, il club di Aurelio De Laurentiis ha in mano Mandava. Il Napoli ha un accordo con il calciatore a partire dal primo luglio. La società azzurra vuole provare a prenderlo già a partire dal mese di gennaio“.