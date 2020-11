L’azzurro Rrahmani:”Napoli, occasione importante per la mia carriera”

Al termine della gara contro l’Albania, il difensore azzurro Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Supersport. Ecco quanto evidenziato:

“E’ sempre incredibile giocare in nazionale. Peccato per gli spalti vuoti. Volevamo ben figurare contro l’Albania. Dispiace per la sconfitta. Adesso sotto con la Slovenia, una gara che non vogliamo perdere.”

Sulla sua avventura a Napoli, il difensore ex Verona, ha poi dichiarato:

“Il Napoli ha investito molto su di me. C’era un piano per vendere Koulibaly, cosa poi non andata in porto perchè il Coronavirus ha cambiato gli scenari. Mi è stato detto che presto arriverà pure il mio momento. Dopo l’esperienza col Verona, c’erano alcune squadre sulle mie tracce: il Celtic e lo Standard Liegi. Ho scelto il Napoli. Questo è il passo più importante della mia carriera.”