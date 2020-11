Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non ci sono buone notizie dal ritiro della nazionale belga. Infatti, il portiere in forza al Blackburn, Thomas Kaminski, è risultato positivo al Covid. L’estremo difensore ha lasciato subito il ritiro, e il tampone fatto dai compagni di squadra sono risultati negativi. Per il momento, le condizioni di Dries Mertens sono rassicuranti, così come quelle di tutti i suoi compagni di squadra, ma un pizzico di preoccupazione è d’obbligo. Alla luce di tutto, è sempre più contraddittorio riempire il calendario, già folto di suo, con delle inutili amichevoli internazionali, esponendo così ulteriormente, i calciatori a possibili contagi.