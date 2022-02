Lazio-Napoli: le formazioni ufficiali, Osimhen in attacco

Lazio-Napoli sfida della 27a giornata che può permettere agli azzurri di Luciano Spalletti di agguantare il primo posto in classifica.

Lazio-Napoli: come giocano

Il Napoli partirà con un 4-3-3 facendo arretrare Zielinski sula linea dei centrocampi, ma il polacco, che ha lanciato un messaggio contro la guerra, è pronto a dare sostegno all’attacco dei partenopei. In fase offensiva il Napoli sarà un 4-2-3-1. In difesa c’è Rrahmani che in un primo momento sembrava dovesse andare in panchina, mentre in attacco confermato Osimhen punta centrale con Insigne e Politano

Formazione Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen. Allenatore: Spalletti

Nella Lazio l’ex Maurizio Sarri sceglie Hysaj e non Radu per giocare sulla sinistra. Mentre Felipe Anderson ha vinto il ballottaggio con Pedro. La punta centrale sarà sempre Ciro Immobile.

Formazione Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vederla in tv

La sfida tra Lazio e Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Sarà visibile in streaming anche attraverso le piattaforme Now Tv. Si potrà vedere il match anche con il proprio smartphone o smart tv, pc e tablet, con l’applicazione Dazn, ma anche con console come Playstation e Xbox, scaricando l’applicazione.