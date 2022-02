Osimhen recupera per la Lazio: la decisione di Spalletti

Victor Osimhen recupera per la sfida Lazio-Napoli, il giocatore nigeriano aveva destato preoccupazioni dopo l’uscita dal campo con il Barcellona. La pesante fasciatura al ginocchio destro, aveva fatto pensare al peggio ma l’allarme è rientrato. Già nella giornata di ieri la radio ufficiale aveva dato per certo il recupero di Osimhen. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Osimhen sarà regolarmente in campo per Lazio-Napoli. Sfida d vincere ad ogni costo per gli uomini di Spalletti, per sfruttare il doppio pareggio di Milan e Inter che si sono fermate, rispettivamente, con Udinese e Genoa.

Napoli, Osimhen titolare

Spalletti per la sfida con la Lazio sta pensando anche ad un cambio di modulo, ma anche in questo caso c’è Osimhen titolare. Il recupero di Lobotka procedere bene e potrebbe rientrare tra i convocati. Mancheranno ancora Anguissa e Lozano. Sono queste al momento le novità più importanti in vista della sfida di domenica con la Lazio. Dal primo minuto giocherà di nuovo anche Lorenzo Insigne, molto criticato per le ultime uscite e apparso impalpabile durante Napoli-Barcellona, nonostante il rigore segnato. Difficile che ci siano cambi in difesa che in Serie A resta la migliore del torneo. Il recupero di Politano permette a Spalletti di avere un esterno detro di ruolo, senza adattare Elmas.