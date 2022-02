Napoli un’altra chance scudetto. Milan e Inter si fermano

Corsa scudetto pareggiano Milan e Inter, fermate da Udinese e Genoa. Un’altra chance per il Napoli che domenica gioca fuori casa con la Lazio. Gli azzurri di Spalletti già la scorsa settimana non sono riusciti a sfruttare l’occasione di raggiungere i rossoneri primi in classifica e superare l’Inter che di trova al secondo posto, ma adesso gli azzurri hanno un’altra clamorosa occasione.

Andare a giocare a Roma con la Lazio di Sarri non è facile, soprattutto dopo la cocente sconfitta di giovedì col Barcellona in Europa League. Ma il Napoli ha il dovere di provarci ad ogni costo. Mertens , proprio dopo la sfida col Barcellona, ha detto di credere ancora nello scudetto. Ora è il momento di dimostrarlo con i fatti. In campo dovrà scendere un Napoli totalmente diverso da quello che ha sofferto col Cagliari, riducendo a pareggiare solo grazie ad una prodezza di Osimhen. Il nigeriano sarà titolare con la Lazio, fortunatamente il problema al ginocchio non è grave.