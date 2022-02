Spalletti verso il cambio modulo, uno spiraglio in Napoli-Barcellona

Il Napoli nella sfida con la Lazio può cambiare modulo tattico, abbandonando il 4-2-3-1. Un’idea che Luciano Spalletti sta prendendo in seria considerazione. L’allenatore deve fare ancora fronte agli infortuni, che si concentrano soprattutto a centrocampo. Attualmente sono ancora fuori Lobotka e Anguissa. Lo slovacco potrebbe andare in panchina con la Lazio, mentre l’africano non rientra. Diego Demme non è sembrato essere perfettamente a suo agio nel centrocampo a due, facendo fatica sia con il Cagliari ma soprattutto con il Barcellona.

Napoli: nuovo modulo con la Lazio?

Per sfruttare finalmente il passo falso di Milan e Inter, riprendendosi la vetta della classifica, Spalletti pensa a cambiamenti tattici. Secondo Corriere dello Sport, il Napoli di Spalletti può passare al modulo 4-3-3 nella sfida con la Lazio. Un’idea accarezzata durante il match con il Barcellona, minuti in cui gli azzurri sembravano essersi ricompattati, riuscendo a tenere meglio il centrocampo, dove Busquets e Pedri stavano dominando. Un fugace momento in cui è sembrato tornare al passato. Ora quel 4-3-3 può essere riproposto contro Sarri, ovvero chi ha ‘inventato’ quel modulo al Napoli.

In mattinata durante il lavoro di rifinitura Spalletti ci penserà seriamente, perché con Demme sembra la scelta più appropriata. In questo modo uno tra Zielinski o Elmas tornerebbe a fare l’interno di centrocampo con Fabian e Demme. Si avrebbe una mediana più compatta, dando comunque a uno degli interni maggiore licenza di attaccare in fase offensiva, ma partendo qualche metro più dietro. Il cambio di modulo è nelle idee di Spalletti per Lazio-Napoli, partita da vincere assolutamente, senza troppi giri di parole. Gli azzurri devono dimostrare di poter competere per il campionato fino alla fine, anche perché l’uscita di scena in Europa League è stata estremamente dolorosa, sotto ogni punto di vista. Il riscatto deve esserci immediatamente, anche dal punto di vista psicologico.