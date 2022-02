Lobotka convocato per la Lazio. Le ultime novità su Anguissa e Lozano

La situazioni infortuni in casa Napoli viene monitorata costantemente, al momento Stanislav Lobotka è quello che sta meglio. Il giocatore slovacco è vicino al rientro in campo, sicuramente non dal primo minuto, ma almeno tra i convocati. Il centrocampista nella giornata di ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo, questo secondo Corriere dello Sport può valergli una convocazione per Lazio-Napoli. Spalletti potrebbe decidere di lanciarlo in campo per qualche minuto, per fargli prendere di nuovo confidenza con il terreno di gioco, per poi averlo a disposizione per Napoli-Milan, che si gioca il 6 marzo.

Napoli: il report degli infortuni

Ma lo staff medico monitora anche la situazione degli altri infortuni. Osimhen sta bene e giocherà con la Lazio, ma per la sfida con il Milan può esserci anche Anguissa. Il centrocampista del Camerun “sta meglio, non sta ancora bene, ha smaltito l’accidente di Barcellona un po’ i postumi delle fatiche della Coppa d’Africa, e con il Milan, tra otto giorni, potrebbe far compagnia ai suoi amici“. Poi c’è Lozano “che dall’ultima sosta è tornato con una spalla in disordine, sta sfidando il cronometro per concedersi la trasferta di Verona” scrive Corriere dello Sport.

I problemi a centrocampo restano, per questo motivo Spalletti pensa ad un cambio di modulo in Lazio-Napoli. Un’idea che nel corso dei giorni sta diventando sempre più concreta. Il tecnico la verificherà anche durante la rifinitura. I pareggi di Milan e Inter danno l’ennesima occasione al Napoli, che ora non si può permettere pi il lusso di gettarla alle ortiche.