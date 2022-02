KISS KISS: Napoli, Osimhen gioca con la Lazio. Fasciatura solo prevenzione

Victor Osimhen ci sarà contro la Lazio. L’attaccante del Napoli era uscito dal campo con una vistosa fasciatura.

La Gazzetta dello Sport aveva lanciato l’allarme su Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, tra i migliori nella sfida contro il Barcellona, aveva lasciato il campo con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Secondo la rosea all’orizzonte si affacciava un nuovo stop per l’attaccante del Napoli.

Il giornalista Carmine Martino, ai microfoni della trasmissione radio Gol in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli ha rassicurato tutti sulle condizioni di Osimhen:

Il giornalista, telecronista ufficiale delle partite del Napoli, ha evidenziato: “Victor Osimhen sta bene e contro la Lazio domenica sera ci sarà, non ci sono problemi. La fasciatura con il ghiaccio sul ginocchio destro è solo prevenzione, come già successo la settimana scorsa. Ma il ragazzo sta bene e non è assolutamente in dubbio per l’importante partita di campionato contro gli uomini di Maurizio Sarri, che si giocherà domenica sera nello stadio capitolino”. Ha concluso il noto giornalista.