Napoli-Barcellona: Osimhen lascia il campo col ginocchio fasciato – FOTO

Ansia per un possibile infortunio di Victor Osimhen che ha lasciato il campo durante Napoli-Barcellona con un ginocchio fasciato. Durante le ultime settimane l’attaccante nigeriano ha sofferto proprio per un problema di affaticamento al ginocchio. Tanto che Spalletti aveva fatto sapere che con il Cagliari non avrebbe dovuto nemmeno giocare, ma lui si è messo comunque a disposizione.

Una partita di grande generosità quella offerta da Osimhen con il Barcellona, in cui il nigeriano si è guadagnato anche un rigore, anche se nell’insufficienza generale non poteva fare grandi cose.

Napoli-Barcellona per Osimhen potrebbe diventare ancora di più un problema, dato che il nigeriano ha lasciato il terreno di gioco con un’ampia fasciatura al ginocchio. Il giocatore è uscito comunque senza bisogno di aiuto, ma la foto del ginocchio fasciato di Osimhen mette apprensione a Spalletti che al termine del match col Barcellona ha parlato anche del problema infortuni. Ricordiamo che il Napoli giocherà domenica una sfida delicatissima con la Lazio a Roma. Una gara da vincere ad ogni costo, che sarà giocata conoscendo già il risultato di Milan e Inter, le altre due rivali per lo scudetto che giocheranno già venerdì 25 febbraio. Quindi sarà una pressione in più per gli uomini di Spalletti.