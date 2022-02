GAZZETTA – Napoli, Osimhen a rischio per la Lazio: Si teme un nuovo stop

Osimhen a rischio per Lazio-Napoli, l’attaccante nigeriano è uscito malconcio dalla sfida contro il Barcellona

Lazio e Napoli si sfidano nella 27ª giornata di Serie A a pochissimi giorni dalle eliminazioni dall’Europa League, avvenute rispettivamente per mano di Porto e Barcellona.

A forte rischio la presenza di Victor Osimhen per Lazio-Napoli. L’attaccante nigeriano è uscito dal campo del ‘Diego Armando Maradona’ con una vistosa fasciatura alla gamba destra, dopo la sfida con il Barcellona.

Le condizioni di Osimhen preoccupano lo staff sanitario del Napoli, come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’: “Il nigeriano è stato sostituito al 74’ e all’uscita dal campo gli è stata applicata una fasciatura al ginocchio destro”, si legge sul quotidiano.

Il fastidio che ne aveva condizionato il lavoro quotidiano negli scorsi giorni, insomma, “si è riacutizzato. Non è bastato l’impiego ridotto nella trasferta di Cagliari, dove è risultato comunque decisivo siglando nel finale la rete del pareggio. Per questo non è da escludere che dovrà osservare un periodo di riposo più lungo, una pessima notizia per l’allenatore Luciano Spalletti a ridosso di un momento cruciale della stagione”.

Ascolta “Osimhen a rischio per Napoli-Lazio.” su Spreaker.