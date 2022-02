Napoli è accaduta una cosa incredibile. La notizia che tutti aspettavano.

Ma il Napoli non può farsi trovare impreparato. Anche perché sono arrivate due notizie importantissime: il pareggio del Milan con l’Udinese e quello dell’Inter contro il Genoa. Nessuno si sarebbe aspettato che le due squadre di Milano frenassero per due giornate consecutive. Ora il Napoli ha una nuova chance di agganciare il Milan al primo posto in classifica e di superare l’Inter, che ora si trova al secondo posto. L’ennesima occasione per gli uomini di Spalletti che devono entrare in campo senza paura, non sprecando l’occasione come fatto con il Cagliari.