La Juve su Allan: “C’è un interessamento già per gennaio”

La Juve su Allan questa l’indiscrezione di calciomercato rilanciata da Paolo Paganini della Rai attraverso Twitter.

Secondo il giornalista ci sarebbe stato già un sondaggio da parte dei bianconeri. Juve su Allan anche grazie alla volontà di Maurizio Sarri che vorrebbe riprendere il calciatore dopo averlo allenato proprio all’ombra del Vesuvio, inserendolo in un centrocampo a tre che piace molto anche al brasiliano.

Ultime calciomercato Napoli

L’intrusione in casa, la lite negli spogliatoi. Non è di certo un buon momento per il Napoli ed Allan. Con la sosta delle nazionali impazzano anche le voci di calciomercato legate al calciatore brasiliano. La Juve su Allan è l’ultimo rumors lanciato da Paolo Paganini della Rai. Secondo il giornalista i bianconeri hanno già fatto un sondaggio per il centrocampista brasiliano e sarebbero pronti a prelevarlo già a gennaio. Proprio nell’ultima finestra di mercato estivo Allan aveva strizzato l’occhio al Psg che era pronto a sborsare una cifra di circa 75 mln di euro. In quel caso Aurelio De Laurentiis volle trattenere il centrocampista valutato circa 100 mln. Ora radio mercato fa sapere che il suo cartellino è deprezzato e si attesterebbe intorno ai 50 mln.

Momento buio

Allan a Napoli sta vivendo un momento molto negativo, ma non è così scontato che il calciatore possa andare via già a gennaio. La conferma della Juve su Allan fa sicuramente pensare, ma De Laurentiis ha l’obiettivo di salvare la stagione, quindi a gennaio potrebbe non esserci una rivoluzione completa, anche perché comprare durante il mercato invernale è sempre complicato. In ogni caso si parla molto delle trattative di gennaio, con il Napoli impegnato su più fronti tra cui quello Ibrahimovic. Anche in questo caso Paganini ‘spinge’ Ibracadabra a Milano, sponda Milan. A quanto pare la moglie dell’attaccante svedese avrebbe già prenotato un’automobile da ritirare proprio nel capoluogo lombardo.