La Gazzetta sta con Acerbi: “Juan Jesus ha sbagliato tre cose”

La mancata ricerca di testimoni

Altro grave errore imputato a Juan Jesus è quello di non aver cercato e portato all’audizione eventuali testimoni in grado di confermare la sua versione dei fatti. Secondo la ricostruzione della Gazzetta, infatti, al difensore brasiliano “è stato chiesto se non ci fosse un compagno in grado di confermare la sua versione” ma lui “candidamente ha detto di no”. Un’occasione persa che, secondo il dispositivo della sentenza, “deve aver sorpreso procuratore e Giudice”, i quali hanno sottolineato che il “contenuto discriminatorio è stato percepito dal solo calciatore offeso, senza il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale”.