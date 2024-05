Kvaratskhelia nel Mirino del PSG: Il Procuratore Conferma: “Tutto vero, c’è l’offerta”

Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli, è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Il procuratore conferma l’offerta dei parigini.

L’interesse del Paris Saint-Germain per Khvicha Kvaratskhelia sembra essere più di una semplice voce di mercato. A confermarlo è stato Mamuka Jugeli, procuratore del talentuoso esterno georgiano del Napoli, ai microfoni di LaGazzetta.ge: “C’è l’interesse e l’offerta del PSG, tutto dipende dalla decisione del Napoli e del suo presidente“.

Jugeli, che cura gli interessi dell’ex talento di Dinamo Batumi e Rubin Kazan, ha ammesso l’esistenza di una proposta concreta dei parigini per mettere le mani sul numero 77 azzurro, diventato un punto di riferimento della squadra partenopea nell’ultima stagione.

L’agente di Kvaratskhelia conferma l’offerta del PSG

Le parole dell’agente di Kvara sono destinate a far rumore, in un periodo in cui il rinnovo del contratto del giocatore con adeguamento dell’ingaggio appare ancora lontano. Da tempo, infatti, il calciatore attende di vedersi riconosciuto uno stipendio da top player europeo, e la “palla” passa ora ad Aurelio De Laurentiis.

Mentre l’interesse dell’Arabia Saudita per Kvaratskhelia è stato smentito dallo stesso Jugeli, la conferma dell’offerta del PSG apre scenari interessanti sul futuro del talento georgiano. Il club parigino, a caccia di rinforzi di qualità per tornare a primeggiare in Europa, potrebbe decidere di affondare il colpo per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale.

Starà ora al Napoli e al presidente De Laurentiis decidere se cedere alle lusinghe del PSG o trattenere Kvaratskhelia, rischiando però di perderlo a zero tra un anno in caso di mancato rinnovo. Una situazione delicata, che potrebbe scatenare un’asta milionaria per il gioiello georgiano nel corso dell’imminente sessione di calciomercato estiva.