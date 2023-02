“Kvaratskhelia gol alla Cruyff, l’olandese avrebbe applaudito”

Kvicha Kvaratskhelia viene paragonato a Johann Cruyff per il gol segnato durante la sfida di Serie A Sassuolo-Napoli.

Kvaratskhelia ha preso palla a a centrocampo ha prima saltato un uomo con un palleggio, poi di slancio ha resistito ad una scivolata ed al pressing avversario, senza mai perdere contatto con il pallone. Poi al limite dell’area ha scagliato un tiro di destro preciso e letale, nell’angolo più aperto della porta difesa da consigli.

Una rete clamorosa che viene celebrata da La Stampa, giornale di Torino che scrive: “C’è chi dice Kakà, chi Roberto Baggio, chi si spinge sino a Gigi Meroni che fisicamente era sì e no la metà del georgiano, povera farfalla granata. Ma poi c’è la suggestione della maglia, del fuoriclasse che ha scritto la storia del Napoli e di Napoli e allora, per ingombrante che sia, il gioco di parole è inevitabile. Kvaradona. E almeno per un po’ non se ne parli più“.

Kvaratskhelia il confronto con Cruyff

Poi sempre sul quotidiano si legge: “L’importante è esagerare, cantava Jannacci. Ma Khvicha Kvaratskhelia le stimmate del campione le ha tutte per davvero. E si son viste e riviste l’altra sera, in una splendida partita in cui il Sassuolo le ha provate tutte e si è arreso soltanto, per l’appunto, alle magie di Kvaradona e del suo compare Osimhen. Dopodichè, suggestione per suggestione, nelle movenze, nella progressione e in un paio di azioni in particolare a me ha evocato un altro dei grandissimi, diciamo uno dei primi cinque di tutti i tempi.Che si chiamava Johann Cruyff.

Intanto il gol. Kvara è partito da metà campo con un colpo sotto da artista, ha ondeggiato e insieme puntato come faceva l’olandese: poi quando è stata ora di calciare, ha fintato il destro sul palo lontano e ha mirato invece quello vicino, tanto che il portiere nemmeno si è mosso. Cruyff, sputato. Poi, già sul 2-0, quando Diego sarebbe stato a metà campo a rifiatare, ha fatto quel che faceva Johann. Ha pressato alto il difensore, gli ha preso palla e l’ha crossata di esterno destro sulla fronte di Oshimen, che l’ha sbagliata. Da chissà dove l’antenato di lusso si è certamente alzato ad applaudire“.