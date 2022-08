“Kvaratskhelia alla Juve a gennaio è fantacalcio?”, Nesti: “Ai bianconeri tutto è possibile”

Kvicha Kvaratskhelia è già il sogno dei tifosi della Juve che vorrebbero vederlo subito in maglia bianconera. Fino ad ora molti tifosi della Juve hanno definito Kvaratskhelia come un pacco, ma dopo appena due giornate di Serie A le sue giocate sono già diventate da copertina. Spalletti che il georgiano sente ancora troppa pressione e che può crescere ancora molto. Il suo dribbling può diventare ancora più letale, così come i suoi assist ed i gol.

Ma i tifosi del Napoli già stravedono per questo Kvaratskhelia anche perché intuiscono il grande valore, anche potenziale, del georgiano.

Ma Kvaratskhelia diventa un sogno già per altri club. A Radio Sportiva, durante il filo diretto con Carlo Nesti, c’è chi ha chiesto al giornalista: “Se Kvaratskhelia dovesse continuare a segnare con questa media, pensa sia impossibile vederlo alla Juve già durante il calciomercato di gennaio?” La risposta di Nesti fa riferimento anche ad un recente passato: “Quando si parla di Juve praticamente niente è impossibile, lo dicono i fatti. Basti pensare che riuscì a strappare Vlahovic alla Fiorentina proprio durante il mercato invernale, quindi non posso dire che sia impossibile. Ma ora come ora lasciamo che il georgiano stia nel suo caldo, anzi caldissimo nido, che è lo stadio Diego Armando Maradona, dove sta facendo vedere delle ottime cose“.

Ci sentiamo di dire in tutta franchezza che i tifosi bianconeri possono solo sognare Kvaratskhelia, soprattutto durante il mercato invernale e non solo. De Laurentiis ha già dimostrato di saper fare netta opposizione al trasferimento dei giocatori da Napoli a Torino. Si oppose alla cessione di Milik con contratto in scadenza, lo ha fatto con Cavani e Lavezzi (aiutato dalla volontà del giocatore), lo ha fatto recentemente anche con Koulibaly, anche in questo caso con la netta volontà del senegalese di non vestire la maglia bianconera.