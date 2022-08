Ounas in uscita dal Napoli: la Sampdoria fa sul serio

Adam Ounas uno dei giocatori in uscita dal Napoli, piace alla Sampdoria che preferirebbe il prestito. Il club blucerchiato vuole un esterno d’attacco e sta valutando anche Defrel. Secondo calciomercato.com l’algerino rappresenta la prima scelta di Giampaolo ma ci sono diversi problemi economici da superare, oltre che burocratici. Il Napoli, invece, sarebbe pronto a cedere Ounas ma a titolo definitivo, dato che il suo contratto scade nel 2023.

Calciomercato: Ounas alla Sampdoria

La società di Aurelio De Laurentiis valuta 4 milioni di euro il cartellino del giocatore algerino. La Sampdoria vorrebbe il prestito, ma per farlo ci sarebbe la necessità per il Napoli di trovare l’accordo per il rinnovo che al momento non c’è. Inoltre un secondo problema per vedere Ounas alla Sampdoria è l’ingaggi: il giocatore guadagna 1,6 milioni di euro a stagione, troppi per la società ligure. In Napoli-Monza, Spalletti ha lanciato Ounas come prima punta, ma in realtà in casa azzurra sarebbe il sostituto naturale di Kvaratskhelia, anche se pure Elmas può giocare in quel ruolo, ma si tratterebbe di adattarsi. Il macedone, comunque, ha fatto vedere di poterci stare in quella posizione.

“L’ultimo intoppo è di carattere burocratico. La società genovese ha la lista dei 17 giocatori ‘over’, quindi nati dopo il 2000, già completa. Per fare spazio ad Ounas quindi bisognerebbe procedere con un ‘taglio’, vendendo o mettendo fuori lista uno dei 17” scrive il portale specializzato in calciomercato.