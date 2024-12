Rinnovo Kvara, clamoroso colpo di scena: l’annuncio può arrivare a Natale

Dopo mesi di distanza, le parti avrebbero trovato un’intesa di massima. Previsti aumento d’ingaggio, bonus e clausola rescissoria.

La telenovela sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli potrebbe essere giunta a una svolta decisiva. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa avrebbe registrato un’accelerata significativa nelle ultime ore.

“All’improvviso Kvara e il Napoli di nuovo vicini”, scrive il quotidiano romano, “Più vicini in quella che ormai può serenamente considerarsi un’estenuante trattativa di rinnovo”. Una situazione che fino a pochi giorni fa sembrava in fase di stallo, con le parti molto distanti da un possibile accordo.

La svolta sarebbe arrivata dopo una serie di incontri strategici. Tutto è iniziato la scorsa estate durante gli Europei, quando il tandem De Laurentiis-Manna volò in Germania per incontrare il talento georgiano e il suo entourage. Da lì, passando per l’incontro tra il ds azzurro e l’agente Jugeli dopo la vittoria di San Siro contro il Milan, si è arrivati agli sviluppi delle ultime ore.

“Le parti si sono avvicinate, a quanto pare anche un bel po’”, rivela il Corriere dello Sport, “e hanno ripreso a lavorare alla definizione di un’intesa che dovrebbe portare Kvaratskhelia a firmare il prolungamento fino al 2029, con aumento d’ingaggio, bonus e clausola determinati in maniera tale da far felici tutti. Uno scatto fondamentale, in attesa dello sprint finale. Stile regalo di Natale azzurro”.