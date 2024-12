Tutti stanno scegliendo Napoli per l’Immacolata: i numeri sorprendenti

Tra presepi illuminati, mercatini natalizi e il fascino della tradizione, il capoluogo partenopeo si conferma meta preferita dei turisti per le festività.

Le luci di San Gregorio Armeno brillano più che mai, i profumi delle specialità natalizie invadono i vicoli del centro storico, e l’atmosfera magica dell’Immacolata avvolge Napoli in un abbraccio che quest’anno si rivela più caloroso che mai. La città partenopea sta vivendo un momento straordinario, trasformandosi nel cuore pulsante del turismo italiano delle festività.

E i numeri lo confermano in modo impressionante: 180mila visitatori attesi e strutture ricettive occupate al 90%, nonostante la festività cada di domenica, senza il tradizionale “ponte”.

L’immacolata a Napoli

Napoli conferma il suo momento d’oro nel turismo. Nonostante l’Immacolata cada quest’anno di domenica, senza il tradizionale “ponte”, la città fa registrare numeri impressionanti: 180mila arrivi previsti e un tasso di occupazione delle strutture ricettive che tocca il 90%.

Un dato significativo che testimonia l’attrattività crescente del capoluogo partenopeo, sia per i turisti italiani che stranieri, in vista anche del prossimo Giubileo che per le diocesi prenderà il via il 29 dicembre.

Palazzo San Giacomo ha predisposto un ricco calendario di iniziative. L’assessorato al Turismo e gli uffici delle Politiche Culturali hanno rafforzato il programma degli eventi che si aggiungono alle tradizionali manifestazioni dell’Immacolata, come la notte del presepe a San Gregorio Armeno e i mercatini di Pietrarsa.

Tra gli appuntamenti più attesi, i tour di Vedi Napoli Sacra e Misteriosa. Due i percorsi principali: “Partenope, Virgilio, San Gennaro: tre numi per Napoli”, con partenza dal Duomo alle 12, e “Napoli città di santi, città di eretici”, con ritrovo alle Poste centrali alle 9:30.

La serata dell’8 dicembre vedrà protagonista la tradizionale apertura notturna delle botteghe di San Gregorio Armeno, animate da zampognari e artigiani del presepe. Da non perdere il concerto dell’Immacolata a Sant’Anna dei Lombardi (19:30) e le attrazioni per famiglie: dalla Christmas Land all’Edenlandia all’edizione natalizia di Alice in Wonderland alla Mostra d’Oltremare.

Parte oggi anche la rassegna “Altri Natali”, che proporrà 50 eventi tra centro e periferie fino al 21 gennaio, inaugurata dal particolare spettacolo “La Storia degli Esposti” alla Santissima Annunziata (ore 19).