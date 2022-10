koulibaly, Jorgino e Ghoulam, rimpatriata tra ex Napoli: Ecco dove si sono incontrati

Faouzi Ghoulam, attualmente svincolato, ha incontrato Koulibaly e Jorginho alla vigilia di Chelsea-Milan.

koulibaly, Jorgino e Ghoulam, bella rimpatriata tra ex Napoli alla vigilia di Chelsea-Milan. A poche ore dal match, gli stessi Koulibaly e Jorginho ne hanno approfittato per regalarsi una rimpatriata con un compagno storico al Napoli come Faouzi Ghoulam.

La rimpatriata tra tre dei giocatori più amati del Napoli delle ere Benitez e Sarri è avvenuto durante il ritiro del Chelsea a Milan, davanti all’hotel Gallia dove l’esterno algerino si è presentato per fare una sorpresa ai due vecchi amici.

Idea particolarmente gradita se è vero che, come postato dallo stesso Ghoulam attraverso una Story su Instagram, Koulibaly ha regalato all’ex compagno una maglietta del Chelsea, con tanto di nome e numero d’ordinanza, orgogliosamente mostrata dal fluidificante mancino.

Milan-Chelsea, quanti amarcord

La partita tra Milan e Chelsea sarà un vero e proprio affare di cuore per diversi dei giocatori che la vivranno dal campo, ben più rispetto alla gara d’andata. Da Thiago Silva, che tornerà in quel San Siro dove è diventato grande, fino a Kalidou Koulibaly, di scena per la prima volta in Italia due mesi dopo l’addio al Napoli dopo otto stagioni. Senza ovviamente trascurare Jorginho, che a giocare in Italia è abituato grazie alla nazionale di Roberto Mancini, ma che al Meazza ritroverà qualche compagno in azzurro come Sandro Tonali.