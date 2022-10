Napoli-Ajax, Formisano avvisa: «Attenzione ai biglietti falsi»

Napoli-Ajax Alessandro Formisano avvisa i tifosi sul pericolo dei biglietti falsi messi in circolazione per il match di Champions League.

Il Napoli si appresta ad affrontare di nuovo l’Ajax nella quarta giornata del Gruppo A valida per la fase a gironi di Champions League.

Roboante il successo degli azzurri di Luciano Spalletti nel match disputato martedì scorso ad Amsterdam, dove gli azzurri hanno demolito l’Ajax con un clamoroso 6-1.

Napoli a punteggio pieno nel Girone A dunque, a quota 9 punti e seguito dal Liverpool a 6. Ajax fermo a 3, chiudono il raggruppamento i Rangers ancora a zero punti.

Ai partenopei, contro gli olandesi, basta un pareggio per qualificarsi matematicamente agli ottavi di Champions con due giornate d’anticipo.

BIGLIETTI FALSI PER NAPOLI-AJAX

Sembra riproporsi anche a Napoli il problema visto a Amsterdam una settimana fa, con biglietti falsi che circolano tra le tifoserie. Alessandro Formisano, Head of Operations del Calcio Napoli avvisa i tifosi:

«Le forze dell’ordine già hanno individuato biglietti contraffatti. Noi abbiamo un controllo di biglietti molto moderno, vanno tutelati i tifosi onesti».

Formisano ha poi aggiunto: «Lavoriamo per garantire al meglio lo spettacolo di Napoli-Ajax. Quando ci sono partite del genere bisogna dare una mano maggiore per tutti: tv, tifosi ospiti, squadra avversaria e tanto altro. Apriremo i varchi dalle 16 dello stadio Maradona.

Abbiamo differenziato i prezzi per chi è abbonato e chi no. Vogliamo premiare tutti gli abbonati a secondo del costo che hanno con uno sconto. Abbiamo aggiunto anche uno sconto ulteriore a chi acquistava i biglietti per tutte e tre le gare».