Koulibaly espulso, Gazzetta lo distrugge: ecco il commento

Kalidou Koulibaly è stato espulso nella gara Napoli-Benevento di Seri A giocata allo stadio Diego Armando Maradona. Il giocatore senegalese ha dovuto abbandonare il campo per soma di ammonizioni nello stesso match.

Ultime notizie Calcio Napoli – L’ingenuità di Kalidou Koulibaly, espulso col Benevento, fa ancora discutere. Non si capisce come mai il difensore senegalese abbia commesso il secondo fallo di ammonizione su Letizia che era distante almeno settanta metri della porta difesa da Alex Meret. Un gesto inconcepibile quello di Koulibaly che sarà assente nella delicata sfida con il Sassuolo. Una nuova tegola per Gennaro Gattuso che stava cominciando a recuperare calciatori importanti per lanciare al corsa alla Champions League.

Koulibaly è stato espulso per un “fallo da principiante vero“, come scrive Gazzetta dello Sport. Durissimo il commento del quotidiano sportivo che sottolinea come la reazione scomposta del difensore si avvenuta dopo essersi divorato il gol del possibile 3-0, un colpo di testa che è uscito fuori di poco nonostante il difensore fosse praticamente solo nell’area di rigore. L’assenza di Koulibaly nel prossimo match di Serie A riporterà di nuovo Maksimovic titolare, anche perché da Manolas non sembrano esserci segnali di recupero immediato. Col Sassuolo si gioca mercoledì e con ogni probabilità sarà di nuovo l’ex Torino ad affiancare Rrahamani.