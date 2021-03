IL MATTINO – “Bravi tutti”, il retroscena di De Laurentiis in Napoli-Benevento

Aurelio De Laurentiis ha assistito alla partita Napoli-Benevento nell’area degli spogliatoi, poi ha atteso la squadra al termine del match.

Notizie Calcio Napoli – La vittoria del Napoli con il Benevento fa ritrovare un minimo di serenità alla squadra partenopea. L’eliminazione dall’Europa League pesa ancora, ma ora è necessario voltare pagina ed una vittoria può essere la carica giusta per abbandonare i pensieri negativi. Il Napoli visto col Benevento è sicuramente una squadra concreta, anche se il gioco non è dei migliori. Anche Aurelio De Laurentiis ha voluto dare il suo sostegno al gruppo, scendendo negli spogliatoi prima che il match avesse inizio.

Secondo quanto scrive Il Mattino il patron del Napoli ha visto la partita in zona spogliatoi, poi contento alla fine del match ha voluto fare i complimenti a tutta la squadra, compreso il tecnico. Al momento il Napoli resta in silenzio stampa, ma la vicinanza di Aurelio De Laurentiis è importante per cercare di ritrovare compattezza in un momento estremamente delicato. Il Napoli deve lanciare la corsa alla Champions League, ha quindici partite a disposizione e tante sfide complicate ancora da giocare. Ecco perché la serenità e la tranquillità sono un fattore importante da ritrovare a tutti i costi, anche mettendo da parte del divergenze delle ultime settimane.