De Laurentiis: segnale alla squadra, negli spogliatoi per incoraggiare tutti

Aurelio De Laurentiis è sceso negli spogliatoi prima di Napoli-Benevento, il patron della SSCN ha voluto dare un segnale di unità alla squadra.

Il Napoli prova a ricomporre i pezzi a tirare la lunghissima volata che lo deve portare verso l’obiettivo minimi stagione: la conquista del piazzamento Champions League. La reazione col Benevento è stata importante, anche perché gli uomini di Gattuso non hanno sofferto, un dettaglio non da poco dato che solo qualche settimana fa si soffriva anche contro l’Empoli, squadra che milita in Serie B. Col Benevento anche De Laurentiis ha dato sostegno al Napoli, a tutta la squadra compreso l’allenatore. In un momento in cui trovare un traghettatore è complicato e convincere Sarri a prendere in mano anticipatamente la squadra, lo è ancora di più, è necessario trovare compattezza ed unità di intenti.

Secondo quanto scrive Repubblica la visita negli spogliatoi del Napoli di De Laurentiis è un importante segnale da parte della società. La panchina di Gattuso non è più in bilico, anche perché la squadra ha dimostrato di seguire il suo tecnico. Il gioco è tutt’altro che spumeggiante, ma in questo momento servono concretezza e punti, quelli fondamentali per lanciare la rincorsa al quarto posto.