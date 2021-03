Il Napoli vince col Benevento anche grazie ad un gol di Dries Mertens, il calciatore belga era assente per un infortunio alla caviglia, la stessa che gli ha dato problemi anche durante la gara allo stadio Diego Armando Maradona contro la formazione di Inzaghi.

Ultimissime Calcio Napoli – Torna Mertens ed il Napoli ritorna a vincere col Benevento, sembra troppo semplice l’equazione ma è quanto accaduto col Benevento. La presenza del belga in campo ha sicuramente inciso sulla manovra offensiva azzurra. Il gioco non è stato esaltante, ma la presenza di un giocatore intelligente ed incisivo come Mertens si è fatta sentire. Anche Gazzetta dello Sport sottolinea questo aspetto e scrive: “C’è chi pensa che il centravanti mancante c’entrasse poco con la crisi di risultati del Napoli. Fatto sta che riecco Mertens titolare, dopo due mesi e mezzo, e al belga basta poco più di mezz’ora per sbloccare la partita con un gol da opportunista, alla Pippo Inzaghi“.

La vittoria col Benevento, al netto dell’ingenuità di Koulibaly, ha restituito un Napoli sicuramente più sereno che ha sofferto poco o nulla contro i sanniti di Inzaghi. Ora dovrà affrontare Sassuolo e Bologna per dare un segnale definitivo di ripresa. Per la prossima sfida c’è da valutare proprio la condizione di Dries Mertens, uscito con abbondante ghiaccio sulla caviglia sinistra dallo stadio Diego Armando Maradona.