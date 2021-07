Koulibaly chiede chiarezza: De Laurentiis pronto a vendere

Kalidou Koulibaly e Aurelio De Laurentiis, faccia a faccia a Dimaro. Il difensore senegalese vuole chiarezza sul suo futuro. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Koulibaly ha chiesto un incontro proprio per capire cosa ne sarà di lui nell’immediato futuro, se deve tenere le valigie pronte o se deve restare in azzurro. L’intenzione del calciatore è chiara, vorrebbe restare ancora a Napoli ma vuole sentirselo dire da De Laurentiis in persona.

La valutazione di De Laurentiis su Koulibaly -ma il Napoli ha maledettamente bisogno di vendere e quindi sarà difficile non prendere in considerazione la cessione del senegalese che è anche titolare di un mega ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Intanto il Napoli continua nella sua valutazione da 50 milioni di euro di Koulibaly. De Laurentiis non vuole scendere sotto questa cifra e continuerà ad andare avanti per la sua strada.

De Laurentiis e Koulibaly: confronto a Dimaro

Il Napoli vola a Dimaro dove resterà in ritiro prima di trasferirsi a Castel di Sangro per la seconda tappa. In questo frangete Aurelio De Laurentiis e Kalidou Koulibaly avranno modo di condividere lo stesso hotel. Quindi ci saranno le occasioni per sedersi e chiacchierare. Oramai il senegalese è uno di famiglia e quindi è giusto che si parli chiaramente. Magari si potrebbe pensare ad un rinnovo, magari a cifre più basse o spalmate, ma questi sono dettagli di cui dovranno discutere il patron ed il difensore azzurro.

Ma quali sono le squadre che cercano Koulibaly? Come scrive Corriere dello Sport il profilo economico del calciatore avvicina il giocatore alla Premier League. Manchester United, Liverpool e Manchester City sono in prima linea. Il problema resta l’offerta: nessuno si spinge oltre i 35-40 milioni di euro. Quindi una differenza netta rispetto alle richieste della SSCN di Aurelio De Laurentiis che vuole vendere, ma non svendere.