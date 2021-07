Agente di Insigne a Castel Volturno: ma niente incontro con la società

L’agente di Lorenzo Insigne ieri è stato al Komani Center di Castel Volturno. Una visita che si attendeva da tempo, anche perché c’è da discutere il rinnovo del capitano azzurro, ma secondo quanto riferisce Corriere dello Sport non c’è stato alcun incontro. Pisacane non ha incontro Aurelio De Laurentiis ed a quanto pare nemmeno Cristiano Giuntoli.

Ecco quanto scrive il quotidiano: “Forse in contropiede sono stati presi un po’ tutti ieri, dicevamo,

quando al centro sportivo di Castel Volturno è arrivato Pisacane: una presenza notata immediatamente, altroché, ma chi credeva di piazzare lo scoop alla fine s’è dovuto accontentare. Lo scenario di questa storia, però, è differente: il club, colpito al cuore dal doppio fallimento Champions consecutivo, ha la necessità assoluta di abbattere il tetto degli ingaggi; necessità legittima, per carità, e anche spiegata molto chiaramente da De Laurentiis. Il fatto, però, è che Lorenzo aspira a un ritocco verso l’alto o magari a gestire in prima persona i diritti d’immagine, un muro invalicabile della gestione siglata De Laurentiis. Tutto chiaro? No. Certo che no”.

