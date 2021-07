Napoli, Galeone: “Insigne piace ad Allegri e alla Juventus”

INSIGNE -ALLEGRI-JUVE. L’ombra della Juventus su Lorenzo Insigne? secondo quanto affermato da Giovanni Galeone ai microfoni di radio Kiss kiss Napoli, il capitano del Napoli piace molto a Massimiliano Allegri:

“Insigne? Piace ad Allegri e andrebbe bene per il tipo di gioco che vuole sviluppare Max alla Juventus. E’ un calciatore di qualità, lo ha dimostrato agli Europei”.

Galeone, grande amico di Massimiliano allegri, ha poi aggiunto: “Non mi meraviglia che piaccia e non poco ad Allegri e quindi alla Juve. La storia tra Insigne ed il Napoli dovrebbe proseguire, un sacrificio si può fare. Lorenzo, in questo Napoli, può chiedere qualcosa in più Che bei ritorni, in panchina, per la prossima Serie A. Mancano Mazzarri e Conte, che andrà all’estero. Abbiamo avuto qualche giovane negli ultimi anni che hanno fatto cose buone e meno buone, i “vecchi” allenatori saranno un plus”.

